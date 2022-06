La "Rimpatriata di Quartiere" del gruppo 'Amici di sempre, Amici per sempre'

La 5^ edizione “Amici di sempre, Amici per sempre", del mitico ed indimenticabile Quartiere comprendente la zona del Cimitero, Via Santa Lucia, Via Ciccarone e Casetta, si è svolta quest’anno, nella serata di venerdì 10 giugno,presso il Ristorante “La Cascina di Don Venanzio”.

Un gruppo affiatatissimo di amici che hanno condiviso tanti ricordi felici, di stupendi momenti vissuti insieme con grande spensieratezza ed allegria. La bella serata è stata allietata da diversi interventi che hanno reso l’incontro piacevolissimo. È stata una serata impeccabile sotto il profilo organizzativo.

Serata all’insegna anche della musica, con l’esibizione di diversi amici, con brani degli anni 70-80 anche abbastanza impegnativi. Il caro amico e poeta vastese, Fernando D’annunzio ha creato e declamato per l’occasione un bellissimo componimento dialettale dal titolo “Rimbatrijéte di quartìre” (per poterla ascoltare cliccate sul link di YouTube). Una poesia che ha toccato il cuore di tutti i presenti in sala, una poesia che ha ripercorso in modo impeccabile la nostra giovinezza, mettendo a confronto felicità e spensieratezza dei bei tempi giovanili con i tempi che stiamo vivendo.

Un grazie al maestro ritrattista Filippo Stivaletta, che per l’occasione ed in tempi ristretti ha realizzato e donato uno stupendo quadro ad olio su tela, “Tramonto alla bagnante“, che è stato oggetto di sorteggio ed ha trovato il suo fortunato proprietario in Angelo Carlucci.

Un altro quadro su tela e sempre per l’occasione realizzato da Mauro Sabbatinelli dal titolo “Panorama sul lago” è stato vinto da Michele Ronzitti.

Un’ultima e sofferta estrazione di un bel lume della Kartell offerto per l’occasione da Elettrocenter, dell’amico Lino Di Lello, è stato vinto da Filippo Stivaletta.

Un ringraziamento agli amici che si sono esibiti, dando sfoggio delle loro qualità canore: Michele Manna, Nicola Marchioli, Vincenzo Smargiassi, Carlo Trivilini, Elio Bozzelli e Mauro Sabbatinelli, quest’ultimo anima e organizzatore dell’evento insieme agli amici Michele di Foglio e Filippo Stivaletta.

Un grazie a tutto il gruppo “Amici di sempre, Amici per sempre”, con un arrivederci al prossimo anno, ricordando di nuovo a tutti che: “L’amicizia è come un albero”, non importa quanto esso sia alto, ma quanto profonde siano le sue radici.

Gli “Amici di sempre, Amici per sempre”