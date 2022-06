Alla Villa Comunale installazione della cornice dell’Asilo Nido Comunale San Paolo

L’Asilo Nido Comunale San Paolo, gestito dalla Cooperativa Pianeti Diversi, diretto dalla Coordinatrice Pedagogica Serena Cerullo, ha voluto diplomare i 22 bimbi di 3 anni che hanno concluso il percorso scolastico in un modo veramente speciale. All’interno della Villa Comunale nella piazzetta in Viale Rimembranza hanno installato una bellissima cornice bianca con i nomi dei bambini diplomati e la citazione di Joserph Cornell: “Guarda le cose come se le vedessi per la prima volta, con gli occhi di un bambino, fresco di meraviglia”

“Per la chiusura di questo anno scolastico, per concludere la progettualità: “Urban Education”, ha raccontato Serena Cerullo, “abbiamo voluto scegliere un simbolo che meglio potesse sintetizzare il progetto volto a far conoscere lo spazio urbano di quartiere e di città nell’esperienza in ambito extra familiare con i compagni di scuola. Abbiamo scelto la cornice che simbolicamente rappresenta lo sguardo dei bambini verso la nostra città per incorniciare Vasto in un quadro. Ringrazio tutto il personale del nido per l’impegno e il sostegno per tutte le progettualità svolte, ma anche tutte le famiglie e i meravigliosi bimbi”

Foto di Costanzo D’Angelo