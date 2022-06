Campionati Master, fantastico 'bis' per Miriam Di Iorio

Fantastico ‘bis‘ per Miriam Di Iorio ai Campionati Italiani Master di atletica svoltisi nel fine settimana appena trascorso a Grosseto, nella cornice dello Stadio Carlo Zecchini al Campo Scuola Bruno Zauli.

L’atleta vastese, dopo essersi imposta sabato nella gara dei 100 metri ottenendo il titolo tricolore di categoria F55 e piazzando il nuovo record nazionale (13″04), si ripete anche nella prova domenicale dei 200. Arrivano il primo posto ed il miglioramento del suo record (ora 27″14, il precedente, 27″28, era stato fissato nel 2016).

Bilancio assolutamente positivo e grande soddisfazione per la pluridecorata velocista portacolori dell’Unione Atletica Abruzzo a coronamento di una settimana davvero da incorniciare considerando anche la partecipazione, giovedì 9 giugno, al prestigioso Golden Gala Pietro Mennea, Diamond League 2022, andato in scena allo Stadio Olimpico di Roma.

Nessuna sosta per Miriam Di Iorio, pronta già a rimettersi in pista per preparare al meglio un altro importantissimo appuntamento, quello dei Mondiali Master, in programma tra fine giugno e inizio luglio in Finlandia, a Tampere.