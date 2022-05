Il comitato feste di Monteodorisio in collaborazione con il parroco don Nicola Antonini ufficializza il rinvio della festa religiosa e civile in onore di San Marcellino a domenica 22 maggio. “Siamo rammaricati per l’annullamento della festa a causa del maltempo - spiega Luigi Vitelli, presidente del comitato - certi della vostra comprensione, siamo sicuri di poter recuperare al meglio i festeggiamenti per il nostro Santo Patrono. Vi aspettiamo numerosi!”