A Lu Bar aperitivo con arrosticini e forst alla spina

Dopo il successo dell’Easter Party, ancora una volta Lu Bar, situato in Via De Gasperi a Cupello, ha pensato a iniziative originali per ampliare i servizi offerti ai clienti, sia cupellesi che non.

In particolare, si è pensato di dedicare il giovedì, ogni settimana, alla degustazione del prodotto per eccellenza che rappresenta il nostro Abruzzo in Italia e nel mondo: gli arrosticini.

Così, anche questo giovedì, 12 maggio, alle ore 18.30, si terrà un aperitivo in cui si potranno cucinare e mangiare gli arrosticini, a cui verrà aggiunta della birra forst alla spina. Sarà un’occasione perfetta per trascorrere una serata piacevole, gustando del buon cibo in una location molto tranquilla e accogliente.