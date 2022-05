Antonio Di Giovanni, originario di Pollutri, è uno dei candidati a Primavera d’Impresa 2022

A “Primavera d’impresa 2022, futuro si costruisce insieme”, premio promosso da Crisis riservato alle micro, piccole e medie imprese che crescono grazie a creatività e innovazione, che si terrà il 14 e 15 giugno a Firenze è candidato per la creatività imprenditoriale Antonio Di Giovanni. E’ originario di Pollutri e con la Circular Farm, azienda agricola senza terra con sede a Scandicci, produce cibo sano e di qualità rigenerando le risorse e limitando al massimo la produzione dei rifiuti con il metodo Funghi Espresso.

“Il modello Circular Farm prende ispirazione dalla natura e integra innovazione e tradizione, creando un sistema agricolo che permette di generare una varietà di prodotti alimentari a partire da uno scarto” spiega Antonio Di Giovanni, che porta avanti l’attività con due dipendenti.

Dai bar del territorio vengono raccolti i fondi di caffè, molto ricchi di nutrienti e formano in azienda substrato della coltivazione di funghi del genere Pleurotus e Shiitake. Viene rigenerato il substrato esausto mediante il processo di vermi-compostaggio, da cui si ottiene l’humus di lombrico, che poi viene impiegato come ammendante per l’orto sinergico. I lombrichi vengono integrati nel circuito acquaponico, per il nutrimento di carpe Koi e persici trota: gli scarti organici dei pesci costituiscono fertilizzanti naturali impiegabili nella coltivazione di ortaggi come insalata e cavolo nero con il metodo idroponico, ovvero con una coltivazione fuori suolo. Una parte dei lombrichi viene inoltre data in pasto alle galline che producono uova, e la pollina torna al compostaggio per produrre dell’ottimo compost per l’orto.

Non solo: il calore generato dalla fermentazione del compost viene recuperato grazie a un impianto di termo-compostaggio per scaldare le serre durante il periodo invernale.

Oltre alla produzione di ortaggi e funghi (freschi, secchi, in chips, sotto forma di ragù o “trippa”), nell’azienda vengono fatti percorsi didattici per le scuole, eventi a tema, workshop e training di formazione. E’ disponibile inoltre un kit fai da te, per riciclare il fondo di caffè prodotto a casa e replicare a domicilio l’intero processo di produzione Funghi Espresso.