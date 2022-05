Christian Mascetta Trio al Dusk Music Club

Appuntamento imperdibile venerdì 13 maggio a Vasto, al Dusk Music Club, dalle ore 22, in Via S. Maria 24 ci saranno “Christian Mascetta Trio”. Il progetto nasce nel 2019 da tre musicisti, Christian Mascetta (chitarra), Pietro Pancella (basso), Michele Santoleri (batteria). Collaborano già insieme con altre formazioni da circa quattro anni, tra le più note Koinaim e Gegè Telesforo group. Il loro repertorio si compone interamente di musica originale nata dalla penna del chitarrista Christian Mascetta. Il loro primo album Entropia è uscito nel maggio 2021 ed è stato presentato in alcuni dei festival jazz più conosciuti come ad esempio il Pescara Jazz Festival.

“Vi chiedo di condividere l’evento e di seguirci sui social”, scrive Loris Baccalà, responsabile del Dusk Music Club, “spargete voce che a Vasto in centro storico c’è un club che crede fermamente nella potenza della musica e regala ogni settimana un concerto originale alla propria clientela e a tutti coloro che hanno orecchie per ascoltare!”