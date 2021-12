"Noi ti lodiamo Signore… Esercizi contro la tristezza", il libro di Don Domenico Spagnoli

Per le Edizioni Palumbi di Teramo è reperibile sulla rete il volume realizzato da don Domenico Spagnoli, parroco di Santa Maria Maggiore in Vasto, dal titolo «Noi ti lodiamo Signore… Esercizi contro la tristezza».

E’ un percorso di meditazioni sul tema della preghiera di lode che guida il lettore nella riscoperta della mano di Dio nella propria vita frutto degli esercizi spirituali di don Domenico ad alcuni laici. Un libro da assimilare, si potrebbe dire, a piccole dosi, perché incoraggia ad andare oltre se stessi, perché a ogni capitolo seguono delle brevi domande che favoriscono una riflessione personale.

Lo stile è quello di Gesù Maestro che ci aiuta a superare la tristezza attraverso quei segni presenti nella vita di ogni uomo e che rendono possibile una testimonianza nel mondo sotto la guida dello Spirito. Il volume incoraggia il cammino della lode come rimedio all’angoscia nella riscoperta della Comunità come luogo di crescita interiore.

Il ricavato della vendita in chiesa di «Noi ti lodiamo Signore… Esercizi contro la tristezza» sarà devoluto all’Associazione italiana per la ricerca sul cancro (Airc) e per l’associazione “La Conchiglia” di Vasto che affianca tutte le persone che stanno combattendo la loro battaglia contro il tumore e in modo speciale per le donne che spesso si ritrovano sole a combattere contro questo male.

La prefazione è di Aldo Vendemmiati, docente ordinario di Filosofia Morale all’Università Urbaniana.