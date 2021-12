Positivi al Covid, Vasto e San Salvo superano quota 100

In crescita costante il numero di nuovi contagi al Covid registrati tra San Salvo e Vasto in particolare, dove il totale degli attualmente positivi è, in entrambe le città, di 101. Un dato maggiormente d'impatto per San Salvo, considerando la differenza di popolazione.

Nelle ultime 24 ore in Abruzzo è stato invece di 243, complessivamente, il numero di nuovi casi che porta il totale dall’inizio dell’emergenza a 87.894.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 77 e 91 anni, due in provincia di Pescara, uno in provincia di Chieti e uno in provincia di Teramo) e sale a 2.595. Nel numero totale dei casi positivi sono compresi anche 81.068 dimessi/guariti (+188 rispetto alla giornata precedente).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 4.231 di cui 109 pazienti (+5) sono ricoverati in ospedale in area medica; 6 (-3) in terapia intensiva, mentre gli altri 4.116 (+49) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.651 tamponi molecolari e 9.788 test antigenici.

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari all'1.68 per cento.