Il prof. cupellese Roberto Boschetti al convegno Panorama Diabete 2021

"Galeotto fu il libro e chi lo scrisse": potremmo usare la famosa frase dantesca, rivisitata in senso prettamente "moderno e tecnologico", per descrivere il modo in cui ci è giunta la notizia da cui prende spunto questo articolo.

Nel nostro caso, infatti galeotto fu… un messaggio di una nostra concittadina e una foto raffigurante il cupellese Roberto Boschetti, che ha accettato il nostro invito a incontrarci nella Biblioteca comunale di Cupello per scambiare due chiacchiere sull'esperienza appena vissuta: la partecipazione al convegno Panorama Diabete 2021 tenutosi a Riccione, presso il Palazzo dei Congressi, dal 27 al 30 Novembre, organizzato dalla Società Italiana di Diabetologia (SID) con la collaborazione dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD). In tale occasione, organizzata per ricordare i 100 anni trascorsi dall’invenzione dell’insulina, il sig. Boschetti, invitato dal Presidente dell’AMD prof. Consoli dott. Agostino, ha ricevuto una targa come riconoscimento per i suoi 50 anni e più passati “in compagnia” del diabete e come componente di quella che lui definisce “dolce famiglia”, composta da chi vive nella sua stessa condizione.

Classe 1949, conosciuto e amorevolmente ricordato in paese come uno degli "storici" professori di scuola secondaria di primo e secondo grado, è un Roberto Boschetti entusiasta e un po' emozionato a raccontarci di se stesso e in particolare di quella che non definisce mai "malattia": il diabete.

"Troppa fame, troppa sete, troppa diuresi e la "Vita" che se ne stava andando con loro": con queste parole, con rimandi alla lingua greca da cui deriva la parola stessa “diabete”, descrive i primi sintomi avvertiti nell'Estate del 1960, durante un campeggio a Pizzoferrato.

Da lì l'inizio delle indagini, le prime analisi del sangue fino ad arrivare alla scoperta di quella che allora veniva concepita come “una malattia da tenere nascosta”.

Così, tra un ricordo che affiora alla mente del professore e la nostra curiosità che ci spinge a fare domande su una realtà cittadina non troppo distante nel tempo e su una condizione comune a molte altre persone, scopriamo che era possibile acquistare l'insulina a 950 lire il flacone e che per iniettarla si utilizzavano siringa di vetro e ago, che dovevano essere sterilizzati ogni volta tramite ebollizione, con il risultato che l'ago veniva usato fino a quando diventava come "'na subbile di scarpare", dice lui ricorrendo al dialetto locale per rendere in maniera quanto mai reale una tale evidenza.

"Devo ringraziare la ricerca farmaceutica, che è stata capace di farmi passare dall'insulina NPH e ZINCO PROTAMINA di origine suina a quella sintetica attuale molto simile a quella secreta dal Pancreas, e quella tecnologica, che negli ultimi anni ha registrato dei progressi rivoluzionari: non più siringhe di vetro, ma di plastica monouso" continua in questo modo il sig. Roberto che ci racconta un altro aneddoto relativo agli anni in cui viaggiava molto: "quando nelle aree di servizio ti vedevano armeggiare con quelle (NdR siringhe di plastica) subito pensavano "Ecco questo adesso si fa una pera" - e così dicendo sottolinea l'utilità delle attuali "penne" per la somministrazione dell'insulina, che si possono portare nel taschino della giacca e non producono la stessa reazione, e soprattutto dei microinfusori che potrebbero essere considerati come "Pancreas artificiali", proprio come quello che ci fa vedere all'opera, mentre con un suono lo avverte riguardo il suo livello di insulina.

Si dimostra orgogliosissimo mentre ci fa vedere il logo dell'associazione di cui è presidente, Associazione Diabetici Comprensorio Vastese (ADCV), e proprio come dice il loro “motto” ci spiega che “il diabete è niente, è uno zuccherino, ma ciò che preoccupa sono le complicanze”, di cui lui stesso soffre, tra cui si annoverano retinopatia, nefropatia, cardiopatia, arteriopatia, piede diabetico...

Complicanze ed effetti del diabete che comunque in tutti questi anni ha cercato e cerca di controllare e rendere per quanto possibile inoffensivi seguendo i consigli dei medici diabetologi che - come lui stesso dice - "hanno saputo sempre orientarmi bene". E così dicendo esprime parole di bene e stima per i sanitari che lo hanno accompagnato in questo cammino: i medici dell'Ospedale di Vasto, i diabetologi di quello di Ancona, i proff. Sensi e Capani di Chieti.

Quando racconta del prof. D’Ugo dott. Ercole, attualmente in pensione, e delle tante iniziative da e con lui promosse, diventa più evidente la sua stima: “La fortuna per me più grande è stata quella di ritrovare il prof. D’Ugo dott. Ercole, che conoscevo dai tempi del Liceo, come Dirigente dell'Unità Operativa di Diabetologia di Gissi. Mi sono subito avvicinato a lui, al suo Team e all'ADCV (Associazione Diabetici Comprensorio Vastese), Associazione ideata, fondata e animata da lui e che fino a due anni fa ha realizzato incontri con medici specialisti, campi scuola estivi e invernali, visite guidate, minicrociere e seminari.”

Parole, queste, che dimostrano quanto sia fondamentale la presenza di associazioni come quelle citate per garantire a chi ne ha bisogno sostegno e soprattutto personale e team specifici altamente qualificati che aiutano a “non sentirsi mai dei malati”; non a caso il prof. Boschetti ci tiene a sottolineare come durante la sua carriera non ha mai ritenuto opportuno chiedere giorni di malattia dal servizio, quando doveva assentarsi per i controlli periodici, facendo uso invece della sua giornata libera (a eccezione di un’unica assenza da Scuola nel 2015, per una caduta dalla poltrona dovuta ad una brutta ipoglicemia, evento considerato da lui come “un segno del Signore che ha voluto mostrarmi come sarei stato senza i miei alunni”, a poca distanza dal pensionamento).

Il prof. Boschetti conclude il suo intervento affermando: “Ogni diabetico del Comprensorio non terminerà mai di ringraziare il prof. D’Ugo dott. Ercole per tutto quello che ha realizzato e ottenuto per noi. Non ci ha mai fatto sentire persone malate e inferiori, ma normali come tutte, parlando sempre di "nostra condizione" e non di "nostra malattia".