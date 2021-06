Un sostegno alla Mensa Caritas dalla Vastese Calcio

Un gesto di vicinanza ad una delle realtà più attive, in città, nell'ambito del volontariato e dell'assistenza.

E' stata consegnata a Suor Gianna Caponi, coordinatrice della Mensa Caritas di via Buonconsiglio, la somma raccolta l'altra sera - in occasione di una cena sociale al ristorante-pizzeria 'C Vado' del patron Franco Bolami - tra giocatori, staff e dirigenti della Vastese Calcio, per un sostegno voluto da tutto il gruppo biancorosso a chi, quotidianamente, si spende a favore degli altri e, in particolare, di chi vive momenti di disagio e difficoltà.

Sono stati due giocatori, capitan Nicolas Di Filippo e Kenneth Obodo, a consegnare quanto raccolto a Suor Gianna che ha ringraziato, di cuore, per il sostegno. E... “Forza Vastese!”, ha detto infine, posando in mezzo ai due giocatori per una foto di rito, salutandoli ed augurando il meglio a tutto il gruppo.