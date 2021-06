'Festa della Musica' con il Coro Polifonico 'Histonium'

Il Coro Polifonico Histonium “B. Lupacchino dal Vasto” diretto dal Maestro Luigi Di Tullio riprende la sua attività corale e lo fa in occasione della giornata dedicata alla 'Festa della Musica' con un concerto che si terrà lunedi 21 giugno alle ore 21 nella Cattedrale di San Giuseppe.

L'appuntamento, inserito nel calendario della Feniarco (Federazione nazionale italiana associazioni regionali corali) relativo ai concerti che si svolgeranno in tutta Italia in occasione della Festa della Musica che si celebra in tutta Europa, rappresenta una opportunità di ripartenza dopo il lungo periodo di sospensione a causa delle restrizioni imposte in ambito Covid.

La Festa della Musica è promossa dal Ministero dei Beni Culturali in collaborazione con la Feniarco e le Associazioni Regionali Corali.

Il concerto è realizzato con il patrocinio del Comune di Vasto.

Ingresso libero, posti limitati in base alle normative anti-Covid.