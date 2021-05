'VastoSound', la musica a Vasto a 360°

VastoSound è un nuovo contenitore musicale che si pone come obiettivo di compiere un viaggio a 360° intorno alla musica a Vasto, con particolare attenzione alla discografia vastese.

Se per i libri esistono le biblioteche oppure i tanti archivi digitali, che negli ultimi anni stanno popolando il web, per la musica non c’è nulla. Da qui l’esigenza di creare un archivio musicale, composto da supporti originali e digitali, accompagnato da un grande contenitore web, con la memoria storica di tutta la musica prodotta a Vasto e nei dintorni, non tralasciando i tanti artisti vastesi sparsi in Italia e all’estero.

Non ci sono limiti temporali, come non ci sono preclusioni nei generi musicali trattati: si passerà dal pop al rock, dal folk al metal, dal punk alla black metal, dalla classica alla lirica, dal rap all’hip-hop, dai cori polifonici alla musica sacra, dai cantautori all’elettronica.

VastoSound potrà crescere soltanto con l’aiuto e la collaborazione di tutti, attraverso segnalazioni, ricordi, fotografie, testi, ecc.

Cercate la pagina

https://www.facebook.com/VastoSound

https://vastosound.blogspot.com/