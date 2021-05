E’ abruzzese Francesco Pitocco che a 85 anni si laurea in Giurisprudenza

Non si finisce mai di imparare, o come dice L’Abruzzese fuori sede su Facebook: “Lu mbarà è come lu magnà: n’avaste mai.”

Racconta un'altra bella storia L'Abruzzese fuori sede, quella di Francesco Pitocco, abruzzese, originario di Loreto Aprutino (PE) che a 85 anni, il 21.5.21 si è laureato in Giurisprudenza con 94/110 all’Università di Modena con la tesi dal titolo: «Soggetti responsabili nel diritto penale della sicurezza sul lavoro», supervisionata dal professor Francesco Diamanti, «un docente promettente e più giovane di almeno quarant’anni», precisa il neolaureato.

Nel 1968 Francesco Pitocco lascia l’Abruzzo per trasferirsi Reggio Emilia. Si era iscritto all’Università da ragazzo, lavorando e studiando, ma per lui è stato difficile, tra il lavoro e poi la famiglia. E’ stata la pandemia a riaccendere la voglia di riprendere gli studi, studiando, racconta Francesco Pitocco “insieme ai nipoti. Durante la pandemia, ho fatto la vita da studente: studiavo mattina, pomeriggio e notte. Ho avuto soltanto qualche difficoltà con la didattica online.” Il suo messaggio, rivolto a tutti, è una vera lezione di vita: "Dovete fare come ho fatto io che ho mutuato questa frase di Vittorio Alfieri che ho sempre in mente: "Volli, sempre volli, fortissimamente volli, e questo oggi è il risultato!"

Foto di Carla Mazzola.