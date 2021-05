'Vasto segreta in bici', pedalata culturale alla scoperta di luoghi e aneddoti della città

Mercoledì 2 giugno, nel giorno della Festa della Repubblica Italiana e alla vigilia della Giornata Mondiale della Bicicletta, in molte città d’Italia si terranno manifestazioni che intendono promuovere l’uso della bicicletta come mezzo moderno di mobilità urbana.

Anche a Vasto, con il Patrocinio del Comune, Fiab Vasto Città attiva omaggerà questa ricorrenza il 2 giugno, con una pedalata culturale alla scoperta di luoghi e aneddoti legati alla nostra Vasto, al suo centro storico e dintorni guidati da Alessandro Cianci.

"Sempre nel rispetto del distanziamento sociale e con l’uso obbligatorio della mascherina - dicono gli organizzatori -, ci incontreremo in piazza Barbacani, intorno alle 9.30 per partire alla scoperta della Vasto segreta in bici. Sarà anche l'occasione per scambiare opinioni e informazioni sulla ciclabilità urbana e su chi e cosa fa Fiab Vasto. Per permettere una buona riuscita della manifestazione è gradita la prenotazione tramite l’evento pubblicato sulla pagina Facebook di Fiab Vasto Cittàttiva che sarà creato nelle prossime ore".