Il 'Mattei' di Vasto al Convegno Nazionale dei Licei Matematici

Ieri pomeriggio il Mattei di Vasto ha partecipato al quarto Convegno Nazionale dei Licei Matematici in collaborazione con l’UMI (Unione dei Matematici Italiani).

L’incontro, a causa della pandemia, si è tenuto online, in sostituzione del Convegno Nazionale che ogni anno si svolge a Salerno. Il Liceo Matematico del Mattei si attua con la collaborazione dell’Università di L’Aquila, in particolare con il Dipartimento di Matematica e Informatica attraverso il prof. Carlo Maria Scoppola e la prof.ssa Maria Rosaria Enea. In questa occasione la scuola ha visto come relatrice la prof.ssa Antonella Vitullo, che insieme alle docenti di matematica Nicoletta Di Sciascio, Antonella Pellegrini e Monica Seccia, segue i progetti relativi al Liceo Matematico della scuola. L’intervento ha avuto come tema il progetto MusiMateFisica realizzato dalla classe 2C del Liceo delle Scienze Applicate nell’ambito della sperimentazione attivata lo scorso anno scolastico.

Il progetto è stato diviso in due macro aree: nella prima, seguita dalla prof.ssa Antonella Vitullo, è stata analizzata la relazione tra Musica e Fisica, con attività sperimentali che hanno portato alla scoperta degli elementi fondamentali del suono e delle sue caratteristiche, mentre nella seconda, seguita dalla prof.ssa Nicoletta Di Sciascio, è stata analizzata la relazione tra Musica e Matematica, attraverso lo studio delle trasformazioni geometriche presenti nelle scritture musicali, l’analisi dei canoni e la realizzazione di un carillon musicale.

Le attività del Liceo Matematico hanno l’obiettivo di sviluppare una didattica finalizzata al coinvolgimento attivo degli studenti, dove si utilizzano anche strumenti non tradizionali per comprendere concetti tradizionali. La metodologia laboratoriale, l’uso di strumenti non tradizionali, l’interazione tra studenti, contribuisce al potenziamento delle capacità di risoluzione dei problemi e delle capacità argomentative e dimostrative. Alla fine del mese di maggio sarà il turno degli alunni della classe coinvolta nel medesimo progetto che organizzeranno una conferenza online in cui, con la collaborazione del professor Scoppola, e coordinati anche dal professor Mirko Menna, esporranno le attività svolte.

Il Mattei ancora protagonista nell’innovazione didattica della scuola.