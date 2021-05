Claudia Castelli è stata riconfermata Presidente del Lions Club Satellite di Montenero di Bisaccia per il nuovo anno sociale 2021/2022, nel direttivo anche Pasquale Tieri come segretario e Galileo Casimiro come socio. Nelle prossime settimane, rispettando le normative della pandemia, durante la Charter entreranno nuovi soci nel Club.