Ecco "Sacrified", nuovo brano di Samuele Celenza in arte "One Sam Band"

Da qualche giorno è online "Sacrified", il nuovo brano pubblicato da Samuele Celenza in arte "One Sam Band".

Il pezzo è stato interamente arrangiato, cantato, suonato, registrato, mixato e masterizzato dall'autore presso l'Home Recording Studio 3CROSSTUDIO, mentre il video, efficace nella sua semplicità, è stato montato tramite materiale preso da siti Royalty Free Videos.

"Il brano - spiega Samuele Celenza - inizialmente è stato scritto in memoria di mia madre, ma si può facilmente estendere come dedica a tutte le madri e le donne del mondo che hanno sacrificato la loro esistenza per i propri figli, i quali possono semplicemente tenerle in vita tramite i propri ricordi!".

Artista poliedrico tra i più apprezzati della nostra zona, Samuele Celenza ha all'attivo numerose collaborazioni in ambito Pop/Rock/Blues/Folk/Metal.