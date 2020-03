Dopo le polemiche, stop al mercato al quartiere San Paolo e agli altri comunali

Ordinanza del sindaco: sospesi i mercati a Vasto.

Il sindaco Francesco Menna, considerato quanto disposto dal Dpcm 9 marzo 2020, che tra le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 comprende il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ha firmato l’ordinanza che stabilisce la sospensione dei mercati rionali.

Da domani giovedì 12 marzo fino a venerdì 3 aprile sono quindi sospesi i mercati del sabato in Viale D’Annunzio e mercato Santa Chiara e quello del mercoledì nel quartiere San Paolo che oggi si è regolarmente tenuto, per buona parte della mattinata, una situazione che ha scatenato non poche proteste.

La nota delle minoranze. L’amministrazione comunale, più impegnata nel fare conferenza stampa che nell’adottare misure a tutela della salute dei cittadini, si è dimenticata di vietare e/o almeno di controllare lo svolgimento del Mercato infrasettimanale del quartiere San Paolo. Sta di fatto che il consueto affollamento e la calca dei cittadini hanno sostanzialmente impedito il rispetto delle norme di sicurezza disposte dal governo per il contenimento del Coronavirus. Solo le proteste vibrate dei cittadini vastesi hanno reso indispensabilie procedere alla chiusura anticipata del mercato. Se invece di appisolarsi gli amministratori vastesi avessero visto come si è proceduto a Chieti o a San Giovanni Teatino, dove con apposite ordinanze sindacali si sono vietati i mercati, la situazione sarebbe risultata meno caotica e meno pericolosa. In questi momenti di difficoltà chiediamo meno immagini di parata e meno futili conferenze stampa (tra l’altro aperte al pubblico), più attenzione ai bisogni effettivi e alla sicurezza della popolazione vastese.

I consiglieri comunali

Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro)

Vincenzo Suriani (Fratelli d’Italia)

Francesco Prospero (Fratelli d’Italia)

Guido Giangiacomo (Forza Italia)

Alessandro d’Elisa (Gruppo Misto)