Assembramento in zona Sant'Onofrio, sette segnalazioni

In applicazione del disposto del DPCM datato 9 marzo 2020, che, come noto, ha esteso a tutto il territorio nazionale le prescrizioni già imposte alla c.d. “zona rossa”, i Carabinieri della Compagnia di Vasto, nel corso di rafforzati servizi di controllo del territorio, hanno identificato 7 persone che, nel tardo pomeriggio del 10 marzo, avevano costituito un assembramento in zona Sant’Onofrio.

Ne conseguirà il loro deferimento alla Procura della Repubblica di Vasto perché ritenuti responsabili della violazione all’art. 650 C.P. (Inosservanza di un provvedimento dell’Autorità) che recita testualmente: “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a duecentosei euro”.

“I controlli - afferma il maggiore Amedeo Consales, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Vasto - proseguiranno senza sosta e saranno finalizzati alla verifica dell’osservanza delle prescrizioni vigenti”.