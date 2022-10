Halloween Party alla Fattoria degli Elfi

Abbiamo superato la metà del mese di Ottobre, primo mese di autunno pieno e che si conclude con la vigilia del primo ponte – scolastico e lavorativo – di festa. I primi giorni di novembre sono, da tradizione, i giorni in cui si celebrano tutti i Santi della Chiesa cattolica e si commemorano i cari defunti.

La fine di ottobre, vecchia tradizione dei nostri nonni oggi modernizzata con mode importate da altri Paesi, è il giorno di Halloween. Mancano ormai pochi giorni e iniziano i preparativi per feste ed eventi il 31 ottobre, il giorno appunto di Halloween. La Fattoria degli Elfi è un luogo di feste, incontri, giornate per e con i bambini. Non poteva quindi mancare un giorno che è soprattutto dei bambini. Il 31 ottobre sarà quindi il giorno di “Halloween Party”.

È tutto pronto per l’evento di Halloween, dopo una meticolosa preparazione, annunciano dalla Fattoria. “Considerando il ponte abbiamo pensato di occuparli il 31 mattina per agevolare anche il lavoro di mamma e papà e così si aprono le iscrizioni – si legge nell’annuncio pubblicato - questa volta tanti tantissimi giochi ed un po’ di spazio alla preparazione dei fantastici biscottini (fatti con le loro manine)”.

La festa inizierà alle 9 per concludersi alle 12.30. Per qualsiasi informazione e per iscriversi è possibile contattare la dott.ssa Federica Di Giuseppe al numero 3406575916.