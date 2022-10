Vastese a mani vuote, il Fano vince all'Aragona

Termina 1-0, a favore del Fano, la sfida con la Vastese giocata all’Aragona (ancora a porte chiuse per il pubblico). A decidere il match la rete realizzata nel corso del primo tempo, al 19′, da Tommasini, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Stavolta la reazione efficace, avuta in altre occasioni, non c’è stata da parte dei biancorossi e i marchigiani di mister Mosconi sono riusciti a condurre in porto un importante e prezioso successo che porta i marchigiani in testa con Avezzano e Pineto lasciando a mani vuote la squadra di Ferazzoli.

Vastese-Fano 0-1

Rete: 19′ Tommasini

Vastese: Del Giudice, Altobelli, Gomes, Favo, Montebugnoli, Orchi, Busetto, Maiorano, Di Nardo, Calì, Sansone. A disp. Pitarresi, Valerio, Mazzotti, Chrysovergis, Minchillo, Bracaglia, Greselin, Menna, Ricciardo. All. Ferazzoli

Fano: Bizzini, Mistura, Tommasini, Bonacchi, Nappo, Schiaroli, Niang, Zanni, Brunetti, Serges, Severini. A disp. Tommasino, Mancini, Pensalfini, Malshi, Furlan, Brocca, Zingaretti, Bamba, Paszinki. All. Mosconi

Arbitro: Maragone di Udine