Pollutri, pubblicato bando per contributi a nuovi residenti e nuove imprese

Fondo di sostegno per le aree marginali. Il DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) del 30 settembre dell’anno scorso individua come aree e Comuni così definiti i territori a rischio spopolamento, soffrono di deprivazione sociale e il livello medio dei redditi è considerato basso.

Territori che possono avere grandi potenzialità ma per vari motivi non riescono ad esprimere, hanno necessità di essere sostenute. Caratteristiche che accomunano diversi comuni della nostra provincia e, in queste settimane, stanno partendo i bandi per sostenere queste potenzialità assegnando i contributi finanziati con il fondo di sostegno alle aree marginali.

L’Amministrazione Comunale di Pollutri guidata dal sindaco Nicola Maria Di Carlo ha reso noto nell’avviso pubblicato che al Comune sono stati assegnati 126.000 euro per il trienno 2021-2023. La prima annualità è di poco più di 42.000 euro. L’avviso pubblico è relativo all’assegnazione di questa annualità.

I contributi al centro del bando sono destinati per “l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole o per il trasferimento della residenza e dimora abituale nel territorio del Comune di Pollutri” e “tra i criteri di valutazione delle domande per l'avvio di nuove attività è premiante l'iniziativa presentata da imprese giovanili e/o attività imprenditoriali femminili”.

È possibile aderire utilizzando il modulo disponibile sul sito web istituzionale https://www.comunedipollutri.it/it/news/avviso-pubblico-per-la-concessione-di-contributi-a-fondo-perduto-a-valere-sul-fondo-sostegno-comuni-marginali-di-cui-allart-2-comma-2-lett-b-e-c-del-d-p-c-m-30-settembre-2021-g-u-n-296-del-14-12-2021-annualita-2021 “entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 16 dicembre 2022”.