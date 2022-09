Premio San Michele, ecco gli insigniti

Appuntamento giovedì 29 settembre, alle ore 18 alla Pinacoteca di Palazzo d'Avalos, per la cerimonia della XXVI edizione del Premio San Michele, su iniziativa dell'omonima associazione da qualche tempo presieduta dal prof. Andrea Mazzatenda, successore del prof. Elio Bitritto.

Il Premio, riconoscimento ai cittadini vastesi e non, residenti e non, che hanno dato lustro alla Città del Vasto, verrà attribuito a: Francesco Feola, scrittore e navigatore, a Mons. Mauro Lalli, Incaricato di affari per la Santa Sede ad Amman, ad Osvaldo Santoro, poeta dialettale vastese, e a Lucia Serafini, professore ordinario di Restauro architettonico all'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara.

A condurre la cerimonia sarà la giornalista ed insegnante Paola Cerella.

Intermezzi musicali saranno a cura di Francesca Fecondo (flauto), Micaela Fecondo (arpa), Maria Del Bianco (pianoforte) e Coro Le Voci del Vastese.

Nel corso dell'appuntamento Mons. Mauro Lalli terrà una lectio brevis su “La promozione della pace: cuore dell'azione diplomatica della Santa Sede”.