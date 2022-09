Life Calliope, approvazione in Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Vasto ha votato all'unanimità la proposta di ampliamento dell’area SIC/ZSC Punta Aderci - Punta Penna, nell’ambito del progetto Life Calliope.

Lo sottolinea una nota inviata dalla coalizione di centrosinistra che sostiene l’amministrazione guidata dal sindaco Francesco Menna. Con questo voto la massima assise civica, prosegue la nota, “autorizza pertanto l’estensione dell’area SIC esistente nella parte a mare a nord del Porto di Vasto, in modo da non disturbare le attività portuali, ed a sud del Porto di Vasto stesso fino a località Vignola, escludendo l’area a mare nella porzione in cui è previsto l’ampliamento del Porto e nell’area prospiciente la zona industriale”.

Proseguirà, continua il comunicato della coalizione di centrosinistra, dopo questo voto la “consultazione già avviata con gli amministratori, cittadini, associazioni naturalistiche e ambientali, operatori economici per definire, a questo punto, le misure di conservazione specifiche del sito di interesse”. Un voto, affermano i consiglieri che sostengono il sindaco Menna, che “dimostra la grande attenzione di coloro che hanno sostenuto la proposta di un progetto che consentirà di migliorare e proteggere gli ambienti costieri e marini, ed in particolare la conservazione di specie e habitat rari e minacciati. Un ottimo risultato che permetterà di dare la corretta rilevanza alle attività turistico – ricettive presenti e contribuirà ad una migliore predisposizione degli atti progettuali e di gestione dell’area senza alcuna interferenza con le attività portuali e produttive”.

I Life, “Instrument Financier pour l'Environnement” tradotto in italiano “strumento finanziario per l’ambiente”, sono nati nel 1992. Anni in cui a livello internazionale cominciò a prendere piede la coscienza della necessità di interventi prioritari per la difesa e la conservazione dell’ambiente. Il 1992 è stato l’anno del vertice internazionale sul clima di Rio de Janeiro, con importanti e qualificate partecipazioni anche dall’Italia come l’europarlamentare Alexander Langer. Attualmente è attivo il sesto programma Life, avviato nel 2021 e che durerà fino al 2027 con un budget totale a livello comunitario di 5 miliardi e 400 milioni di euro circa. Il precedente programma aveva previsto finanziamenti totali in tutta Europa per 3 miliardi e 400 milioni di euro.

Il Life Calliope, avviato nel 2018 e con la conclusione prevista l’anno prossimo, coinvolge vari anche il nostro territorio con l’obiettivo di migliorare la rete ecologica locale degli habitat costieri e marini. Sulla costa teatina sono coinvolte le riserve naturali di Ortona e il Sito di Interesse Comunitario Punta Aderci, di cui si prevede l’estensione a mare. I partner del Life Calliope sono la Regione Abruzzo, il Ministro dell’Ambiente di Cipro, l’Università degli Studi del Molise, l’Università Frederick di Cipro e il Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca.