Il Prefetto di Chieti Armando Forgione cittadino onorario di Vasto

Il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità la delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria al Prefetto di Chieti Armando Forgione per il suo esemplare servizio di rappresentante del Governo presso questo territorio provinciale. Esempio di servitore delle Istituzioni di cui ha dato compiuta ed efficace testimonianza all’intera comunità.

“Atto voluto per l’esemplarità del servizio professionale profuso dal Prefetto Armando Forgione, particolarmente dimostrata - ha evidenziato il sindaco Francesco Menna - da profondo senso istituzionale, innata sensibilità e disponibilità verso i cittadini”

Il sindaco Menna ha inoltre menzionato una lunga lista di azioni svolte dal Prefetto.

“Ricordo - ha detto il primo cittadino - le numerose iniziative a favore della Città e della Provincia, il protocollo d’intesa ZES e lotta alla criminalità, l’ intervento per la crisi idrica e per i depuratori, la messa in sicurezza degli stadi e impianti sportivi, il coordinamento delle Forze di Polizia e Polizia locale nella lotta alla criminalità. La sensibilizzazione e l’assistenza nei progetti di videosorveglianza dei Comuni. Grande attenzione agli edifici scolastici. Questa delibera - ha concluso Menna - esalta un servitore dello Stato affinché ci sia sempre leale collaborazione e le porte dello Stato siano aperte sempre sia quando bisogna dire i Sì che i No”.

La cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria al Prefetto è in programma giovedì 29 settembre alle ore 10 nella Sala consiliare ‘Giuseppe Vennitti’.