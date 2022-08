Baldassarre: “Grazie ai volontari della Sagra delle ‘ndrocchie, soprattutto ai più giovani che si sono messi in gioco”

A pochi giorni dalla 31esima edizione della Sagra delle ‘ndrocchie, il Presidente del Circolo Pensionati Michele Baldassarre ha espresso con un post sul suo profilo Facebook un ringraziamento ai tanti volontari che hanno determinato il successo dell’evento:

“La Sagra delle ‘ndrocchie è stata un vero successo. Tantissimi tra cupellesi e turisti sono venuti in Piazza Garibaldi a gustare il nostro piatto tipico, tornando a casa sazi e soddisfatti.

Il merito di questo risultato è dei miei compaesani che si sono messi in gioco, in ruoli diversi, per la riuscita dell’evento.

Ringrazio la Pro Loco e le sue signore, ma soprattutto i ragazzi e i bambini che volontariamente hanno dato il loro contributo.

È stato emozionante vederli all’opera, perché è in queste azioni che si racchiude lo spirito di comunità che deve animare soprattutto le nuove generazioni. Tradizioni come quella della Sagra delle ‘ndrocchie devono continuare nel tempo. Credo che grazie a questi ragazzi così sarà.

Grazie a tutti!”