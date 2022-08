Dopo l’arresto per evasione disposta la custodia cautelare in carcere

Rintracciato nel centro di Casalbordino, al di fuori della struttura sociale in cui era ai domiciliari, provvedimento disposto per l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Questa la notizia, diffusa dai Carabinieri nella giornata del 12 agosto, sul trentatreenne di Montesilvano D.B.F.

È di questi ultimi giorni la notizia resa pubblica dai Carabinieri del ritorno in carcere di D.B.F. “associato alla casa circondariale di Lanciano” dal Gip di Pescara. “Lo stesso giudice che aveva accolto la sua istanza di domiciliari, l'ha revocata, come dispone la legge di recente introdotta in caso di evasione conclamata, ed ha ripristinato la custodia cautelare in carcere – riporta la nota inviata alla stampa – gli stessi carabinieri hanno eseguito l'ordinanza nelle immediatezze ed hanno associato D.B.F. al carcere di Lanciano”.