Prende il via la seconda tappa del Jova Beach Party sulla spiaggia di Vasto Marina.

Tra gli ospiti di oggi, oltre a Gianni Morandi, ormai fisso, saranno presenti Takagi & Ketra, Ghali ed ancora DJ Ralf, Smoothies DJ, Ackeejuice Rockers, Albi Scotti, Go Dugong, James BKS, Joao Selva e Moonlight Benjamin.

Una bella opportunità, in particolare, per Fabio Clemente, in arte Ketra, nel poter essere protagonista sul mega palco al centro dell'arenile della sua città.