La musica torna ad incontrare il mare al tramonto

L’incontro tra le note delle onde e la musica, i colori del sole al tramonto cullati dal mare e dalle note del pentagramma. Valorizzazione del territorio, le sue bellezze e le sue ricchezze. Accompagnati da musica di alto livello. È una delle colonne dell’estatissima 2022, il calendario degli eventi allestito dall’amministrazione comunale di Casalbordino guidata dal sindaco Filippo Marinucci, dalla dedizione e dalla cura dell’assessorato al turismo, delegata Paola Basile. Quest’incontro, questa colonna dell’estatissima è stata rimarcata dall’assessore Basile nell’invitare al prossimo importante appuntamento musicale con il sax al tramonto. Un tramonto “d’autore” in cui “la musica incontra un tramonto, un sax e la bravura del sassofonista Elpidio Tornese”.

Appuntamento “domenica 21 agosto dalle ore 18 sul tratto finale del lungomare sud” scrive l’assessore al Turismo su facebook con Elpysax – sax on the beach, l’evento musicale dell’artista vastese Elpidio Tornese che propone a Casalbordino.

“Uno dei miei ultimi beach party offerto dal Comune di Casalbordino sulla spiaggia nel lungomare Bachelet lato sud – l’annuncio dell’evento su facebook di Tornese - correte nella magia del mare + sax + tramonto e non dimenticate costumini , birre ghiacciate , paninazzi e tanta voglia di sognare, divertirvi e ballare on the beach”.