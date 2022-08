Piergiorgio Molino: “Quello che mi ha insegnato il Jova Beach Party”

Piergiorgio Molino, presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina, dopo il primo appuntamento con il Jova Beach Party su Facebook commenta l’evento evidenziando cosa ha imparato.



“Ogni giorno ha tanto da insegnare”, scrive Molino. “Io oggi ho imparato tanto. Ho imparato che il cambiamento lo vogliono tutti, che tutti vogliono risvegliare ‘la bella principessa addormentata’. Ma il cambiamento vuol dire cambiare tutti insieme, aprirsi al nuovo, superare le proprie abitudini e questo non è’ facile. A quel punto non tutti vogliono cambiare.



Ho imparato che si possono organizzare eventi complessi e divertirsi ma che bisogna organizzarsi. Più è alta la complessità e più ci si deve organizzare. Ma poi quando tutto funziona…è bellissimo.



Ho imparato che lavorare per qualcosa di grande ti rende soddisfatto, motivato, coinvolto. Ho visto tantissime persone lavorare coinvolte, sorridenti e determinate a dare il loro contributo.



Ho imparato che tante persone amano la loro cittadina, in modi diversi, e che dire la propria opinione, non essere indifferenti, coinvolgere tutti è la cosa migliore.



Ho imparato che la via Istonia senza macchine è meravigliosa e che la Natura può’ essere affiancata da persone a piedi, biciclette, navette colme di persone che non guardano il cellulare ma solo lo splendido paesaggio.



Ho imparato che Vasto Marina è ancora bellissima se noi desideriamo renderla tale e non criticarla e basta.



Ho visto tanti miei amici al lavoro, impegnarsi per questo evento ciascuno per il proprio campo e divertirsi tanto fino a tarda sera ed oltre.



Ho imparato che una marea di ragazzi giovani bellissimi, allegri e pronti a vivere il loro evento del cuore possono passeggiare, fermarsi, parlare e scherzare, farsi i video proprio come si faceva tanti anni fa. Basta creare un’occasione in cui possono esprimersi.



Ho imparato che anche i miei coetanei o gli amici più grandi possono divertirsi in costume, su una spiaggia, con un mantello per la pioggia, su di un autobus o passeggiando tranquillamente di mattina nella nostra Vasto Marina.



Ho imparato che c’è spazio per tutti e che ogni giorno bisogna agire per rendere la nostra cittadina all’altezza delle aspettative.



Si può essere vero….la data non va bene, non abbiamo ancora le infrastrutture, l’evento aveva un costo, ci sono stato disagi per alcuni, qualcosa deve funzionare meglio, è un evento invasivo, alcune scelte porteranno a scompensi….

Ma l’ultima cosa che ho imparato e che ne è valsa la pena perché ci ha insegnato che qualsiasi sia la decisione…è meglio di non decidere ed evitare, come è stato scritto e detto, di non fare nulla e poi lamentarsi.”