Premi 'Silvio Petroro' e 'Teniamoli d'occhio', riconoscimenti alle protagoniste de 'L'Arminuta'

In occasione della 47esima edizione della Festa del Ritorno, organizzata dall’Associazione Pro Emigranti in collaborazione con il Comune di Vasto, andata in scena nella bella cornice dell'Arena Ennio Morricone, sono stati assegnati due importanti riconoscimenti: il Premio Silvio Petroro a Donatella Di Pietrantonio, nota scrittrice abruzzese, autrice de L'Arminuta, e per la sezione “Teniamoli d’occhio” è stata omaggiata la giovane attrice vastese Sofia Fiore, talentuosa protagonista del film tratto dal romanzo.