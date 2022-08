Un nuovo attaccante per la Vastese: preso Antonio Di Nardo

Antonio Di Nardo è un nuovo giocatore della Vastese.

“Attaccante, classe 1998, nell’ultima stagione ha indossato la maglia del Sona (Serie D girone B) mettendo a segno 14 gol – si legge in una nota del club -. Per lui, in passato, 6 gettoni di presenza in Serie B con il Latina ed in C con Arezzo e Vis Pesaro dopo le esperienze giovanili con la Nocerina, la Sampdoria, la Spal e proprio il Latina.

Ad accoglierlo, allo Stadio Aragona, il presidente Franco Bolami ed il direttore sportivo Giorgio Marinucci Palermo.

Di Nardo si metterà subito a disposizione di mister Ferazzoli e del suo staff tecnico nel ritiro di Agnone“.