Angelo Branduardi all'Arena Morricone: martedì 9 il concerto

Angelo Branduardi presenta il concerto in programma martedì 9 agosto all'Arena Ennio Morricone di Vasto, su iniziativa dell'Associazione culturale Notti Mediterranee di Roccavivara.

"Con l’arrivo della nuova stagione, camminando, camminando, riprendo il mio viaggio in musica: un viaggio che ormai non si ferma più, ma prosegue “ad libitum” cercando nuove soluzioni, tappa dopo tappa, accanto a me Fabio Valdemarin.

Fabio è un “musicista in fuga” pendolare tra l’Italia e l’America, pianista di formazione classica con tendenza alle divagazioni pop e jazz, vanta collaborazioni con artisti pop del calibro di Vanoni, Mannoia, Lavezzi e Neffa ed è autore di musiche da film e musiche di scena per personaggi dello spettacolo di particolare talento e fama, quali sono il trasformista Arturo Brachetti ed il mentalista Vanni De Luca.

Il concerto con Fabio è sicuramente molto complesso potendo contare sul pianoforte, organo, tastiere e tromba di Fabio oltre che, naturalmente sulle mie chitarre e sul mio violino. Resto però fedele alla mia idea del “meno c’è, più c’è” presentando un concerto acustico, alla ricerca delle emozioni più profonde e della immediata comunicazione tra musicista e pubblico.

Eseguiremo brani famosi e brani meno conosciuti, ma non mancheranno i miei “classici” e sono sicuro che chi ha già goduto del duo negli anni passati, ritroverà lo stesso spirito con nuove soluzioni e spero che chi affronterà per la prima volta questa esperienza, ne possa uscire arricchito, portando con sé qualcosa di me e della mia musica. Anniversario dei 700 anni dalla morte di Dante. In occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla scomparsa del Sommo Poeta, mi pare bello riproporre il brano tratto dal canto XI del Paradiso dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Dedicato alla figura di San Francesco, questo brano fa parte dell’album “L’infinitamente piccolo”, uscito nell’anno 2000 e basato sull’adattamento delle originali Fonti Francescane".

START ORE 21:30

PREVENDITE DISPONIBILI SU CIAOTICKETS, DIYTICKET E NELLE RICEVITORIE SISAL

E' POSSIBILE ACQUISTARE IL BIGLIETTO ALL'INGRESSO DELL'ARENA ANCHE LA SERA DEL CONCERTO.