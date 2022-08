Prime amichevoli di stagione per la Vastese di mister Ferazzoli

La Vastese, in versione ‘cantiere aperto‘, con l’organico ancora da rafforzare e completare in vista dell’inizio della prossima stagione sportiva, comunica l’organizzazione delle prime amichevoli estive.

I biancorossi di mister Giuseppe Ferazzoli, in ritiro ad Agnone, affronteranno mercoledì 10 agosto alle ore 17 sul campo della località altomolisana i siciliani dell’Acireale (Serie D), ospiti in Molise per la preparazione precampionato.

Venerdì 12 (ore 17,45), invece, test a Vasto Marina, al Campo ‘Padre Fulgenzio Fantini’ contro la Bacigalupo Vasto Marina (Promozione) di Daniele Avantaggiato in una gara valida per la prima edizione del Memorial Paolo Rapino, intitolato allo storico dirigente tra i fondatori del Vasto Marina Calcio.