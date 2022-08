A Vasto Marina torna la 'Notte Rosa delle Sirene'

Vasto Marina è pronta a rivivere la 'Notte Rosa delle Sirene’, nella sua data ormai storica e consolidata, quella dell’8 agosto.

Consorzio Vivere Vasto Marina e Comune di Vasto coinvolti per l’organizzazione di un evento che ha sempre incontrato il gradimento di un pubblico vasto e variegato.

"Sarà una notte lunga, piena e coinvolgente - si legge in una nota - con tante occasioni di animazione, musica, danza, spettacoli, giochi per i più piccoli, intrattenimento, spalmate un po' dappertutto, al centro della località balneare soprattutto, ma non solo, dal tramonto e fino all’alba.

Per la musica saranno quattro i palchi allestiti (zona Bagnante, piazza della Guardia Costiera, lungomare Cordella e viale Dalmazia), con musica live e dj set davanti e negli spazi di diversi locali della riviera. Negli spazi sottostanti la Rotonda area bimbi con gonfiabili, giochi, mascotte e occasioni di intrattenimento per i più piccoli. Non mancheranno aree food e mercatini sul lungomare. Spazio poi ad iniziative itineranti con Street Band composta da 9 musicisti, coreografie di danze brasiliane con ballerine e ballerini in costumi originali, trampolieri con vestiti luminosi e pink, artisti di strada e mascotte Disney a bordo di una macchina d'epoca che andrà in giro per tutta Vasto Marina.

Una meravigliosa notte colorata da vivere tutti insieme!

#pinkislove

#pinkisparty

Vi aspettiamo alla Marina!"