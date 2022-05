La testimonianza di una volontaria Unitalsi: Maria Paola La Verghetta

Si è svolta Sabato 28 Maggio 2022 la XXVI edizione del Pellegrinaggio Mariano Diocesano da Pollutri a Casalbordino Miracoli, sulle orme di Alessandro Muzio, il contadino che nel 1576 ricevette l'apparizione della Madonna nel luogo dove ora sorge la Basilica della Madonna dei Miracoli. Hanno partecipato oltre duemila pellegrini che con grande fede e commozione hanno percorso il lungo itinerario della tradizione di circa 4,5 km. Quest’anno, dopo due anni di fermo a causa della pandemia, il tema scelto dall’Arcivescovo Bruno Forte è stato "L'amore familiare: vocazione e via di santità. Il modello di Maria", in vista della Giornata Mondiale delle famiglie prevista dal 22 al 26 giugno.

Presente tra i tantissimi fedeli provenienti da tutta la diocesi di Chieti- Vasto anche Maria Paola La Verghetta, madre di tre figli, con la divisa dell’Unitalsi di Vasto, che racconta come sia stato importante per lei questo pellegrinaggio, come ritorno alla normalità, mediante la preghiera rivolta alla pace nel mondo nella devozione a Maria.

“E’ stato un percorso di fede importante”, racconta Maria Paola La Verghetta,” di grande gioia, un grande momento di comunione e fraternità. Un viaggio di fede, svolto insieme a tanti fedeli in un’unità di preghiera. La statua della Madonna dei Miracoli è stata insieme con tutti i fedeli in cammino, in segno di protezione, portata a spalla da tante persone che si sono alternate con gioia, malgrado il caldo e la fatica. Sono stata felice di rindossare la mia divisa più preziosa, quella dell’Unitalsi, perché pensare di poter aiutare qualcuno che insieme a noi segue il pellegrinaggio mi rende veramente felice. Mi auguro davvero che la Madonna dei Miracoli ci guidi ancora di più nel cammino personale e di fede, per essere sempre di aiuto a chi ha bisogno. "