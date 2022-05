Cordoglio per la scomparsa del prof. Michele Monteferrante

Cordoglio in città per la scomparsa, all'età di 74 anni, del Prof. Michele Monteferrante.

Il messaggio del sindaco Francesco Menna: "E' venuto a mancare il Prof. Michele Monteferrante che ha dedicato la sua vita alla famiglia e al bene comune. Ha sempre inteso la politica come momento alto dell'attività umana per generare socialità e interesse pubblico. Con la stessa passione si è speso tanto per costruire delle attività protese alla cura delle persone a livello socio sanitario.

Alla moglie, ai figli e parenti le più sentite condoglianze".

I funerali saranno celebrati lunedì 30 maggio, alle ore 15, nella Chiesa di Santa Maria Incoronata a Vasto.