La Virtus Vasto Ã¨ Campione d'Abruzzo

Gioia irrefrenabile e grande e meritata soddisfazione: la Virtus Vasto conquista il titolo regionale Allievi Under 17 vincendo la finalissima disputata oggi pomeriggio allo Stadio Gran San Sasso dell’Aquila contro l’Asd Pucetta.

Successo con il punteggio di 3-1 per la squadra di mister Donato Anzivino, al termine di una gara affrontata da subito con il giusto piglio, mettendo in campo qualità di gioco, determinazione e carattere, caratteristiche risultate fondamentali per centrare il prestigioso risultato.

A decidere la sfida contro la compagine marsicana a favore di Ricciardi e compagni la doppietta firmata da Alex Capitanio e la realizzazione di Sabin Mateescu.

A fine gara, festa grande per tutto il gruppo, con Anzivino portato in trionfo dai suoi ragazzi, l’entusiasmo dei sui più stretti collaboratori, Antonio De Cillis e Massimo D’Ermilio, e i complimenti dei dirigenti LND Abruzzo, in testa il presidente Concezio Memmo.

La Virtus Vasto iscrive così il suo nome nell’Albo d’Oro della competizione giovanile regionale e dovrà affrontare la fase nazionale di categoria, con la prima sfida in programma già domenica prossima, al Campo San Paolo, contro i molisani della Polisportiva AM Juvenes di Campobasso.

Foto Americo Ricciardi

da vasport.it