E’ tempo di peperoni appesi al sole

La signora Gina di Scerni è, come tante altre signore abruzzesi, alle prese in questi giorni per la preparazione dei peperoni di colore rosso intenso da essiccare al sole. E’ una tradizione abruzzese antichissima quella di impilare i crolli di peperoni, che vanno essiccati all’aria, non direttamente al sole. I peperoni vengono raccolti e infilati con ago e filo, con tanta pazienza e passione, per realizzare una sorta di collana, di ghirlanda. Si lasciano essiccare al sole nelle giornate asciutte e ventilate, così da secoli, secondo un rituale tramandato di generazione in generazioni, per consentire ai peperoni di perdere quasi tutta l’acqua che contengono. Tra Agosto e Settembre le brillanti collane rosse danno un tocco di colore a tutte le strade dei borghi abruzzesi e molisani.

Alcuni poi saranno tostati interi e fritti velocemente in poco olio per diventare croccanti e sbriciolati nelle pietanze, altri invece dopo la tostatura verranno macinati finemente. La polvere rossa, dolce o piccante è preziosa, con il suo aroma e sapore unico è indispensabile nella preparazione degli insaccati, in particolar modo della ventricina.



Foto di Luigi Ubaldo