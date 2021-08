Liste elettorali a Vasto, ultimi giorni per la formazione

Inizia il conto alla rovescia per le liste collegate ai candidati sindaci, che in questa tornata elettorale sono sei: Francesco Menna (centrosinistra), Guido Giangiacomo (centrodestra), Dina Carinci (M5S e ChiAmaVasto), Alessandra Notaro (La Buona Stagione), Angela Pennetta (L’Arcobaleno) e Anna Rita Carugno (Ora, rispetto per tutti gli animali).

LE LISTE IN CAMPO – Scade il 4 settembre, alle 12, il termine per la presentazione delle liste che dovranno poi superare l’esame della Commissione elettorale. In questi giorni partiti e movimenti civici sono alle prese con il reclutamento degli ultimi candidati e con il completamento delle liste. Se ne prevedono in tutto 21, ma non è escluso che il numero aumenti. E’ di queste ore la notizia di una quinta lista in appoggio al candidato del centrodestra, Giangiacomo rispetto alle quattro previste inizialmente: Lega, Movimento Vasto, Forza Italia e Fratelli d’Italia. Si chiama “Vasto al futuro” ed il logo (scritta arancione su sfondo azzurro), gira in queste ore sui social.

“Stiamo lavorando alla quinta lista”, conferma Giangiacomo, “dopo aver completato le prime quattro e aver avuto un riscontro significativo, abbiamo pensato di aggiungerne un’altra. E’ la seconda lista civica della coalizione e sarà sicuramente presente alle elezioni del 3 e 4 ottobre”.

Non tutti però vogliono scoprire le carte prima della presentazione ufficiale. E’ il caso del sindaco uscente, Menna che vanta il maggior numero di liste. Se ne prevedono in tutto sei, ma non è escluso che spunti anche la settima. Andrebbero ad aggiungersi a quelle che ha schierato in campo alle elezioni del 2016 e che anche in questa consultazione elettorale vengono riproposte. Sono Pd, Avanti Vasto, Sinistra per Vasto, Città virtuosa, Filo comune. Sono invece quattro le liste in appoggio a Notaro (La Buona Stagione, Vasto in Azione, Vasto 5.0 e Per Vasto), tre per Carinci (M5S e due civiche), due per Pennetta e una per Carugno.

E’ alta la probabilità che non tutte le liste saranno al completo con 24 candidati consiglieri.

PROGRAMMI E PROPOSTE – Tutti i candidati stanno illustrando, soprattutto sui social, i loro programmi.