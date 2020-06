Celebrazione con il vescovo Bruno Forte, ma niente processione per il Corpus Domini

Quella del Corpus Domini è sicuramente una delle solennità più sentite dal popolo di Dio.

"Se il Giovedì Santo la Chiesa guarda all'istituzione dell'Eucaristia, scrutando il mistero di Cristo che ci amò sino alla fine, donando se stesso in cibo e sigillando il nuovo Patto nel suo Sangue, nel giorno del Corpus Domini - sottolinea Don Gianni Sciorra, Vicario Episcopale per Vasto - l'attenzione si sposta sulla relazione esistente fra Eucaristia e Chiesa, fra il Corpo del Signore ed il suo Sange Mistico".

Le restrizioni determinate dalla situazione Coronavirus condizionano l'appuntamento di quest'anno. La celebrazione, nella Chiesa di Santa Maggiore, è in programma alle ore 19, presieduta dal Vescovo Bruno Forte con i sacerdoti della città, e al termine della stessa non ci sarà la tradizionale processione con il SS. Sacramento per le vie del centro storico che si concludeva al cospetto della Concattedrale di San Giuseppe.

Gli accessi al sacro tempio avverranno in base alle disposizioni in vigore.