Il lancio del grembiule alla Villa Comunale

Tempo di saluti “a distanza”, ma anche di lacrime, ricordi ed emozioni, in un luogo insolito, all’ingresso della Villa Comunale, nel pomeriggio del 12 giugno 2020, per tutti i ragazzi delle classi 5 A e 5D della scuola primaria “G.Spataro” IC1 di Vasto. Un modo inconsueto per darsi il saluto di fine anno scolastico. Tutti con la mascherina, con la dovuta distanza di sicurezza, ma pieni di emozione e commozione in ricordo di tanti momenti belli vissuti in questi cinque anni di scuola.

Grazie all’assessore alla scuola Anna Bosco e all’Amministrazione Comunale è stato possibile attraverso in rito di passaggio, restituire valore al percorso scolastico in uno spazio aperto, sempre nel rispetto e nella tutela delle norme.

Un momento semplice ma molto emozionante per alunni, insegnanti e genitori. Alcuni canti, dall’Inno d’Italia, alla canzone scritta insieme sulle note di Bella Ciao, i commenti degli insegnanti, di alcuni ragazzi, di alcuni genitori, per chiudere un percorso scolastico denso di tante attività didattiche interessanti e coinvolgenti e il lancio dei grembiuli sulle note di “What a wonderful word”.

La mente è tornata subito al primo incontro cinque anni fa, agli sguardi di quei bambini così limpidi e curiosi, ai continui progressi, al crescere giorno dopo giorno. E’ tornata al tempo condiviso insieme, pieno di mille domande, alla contagiosa allegria e a molto altro.

Gli insegnanti hanno detto: “Siate sempre voi stessi, non perdete mai la fiducia nelle vostre forze e nel mondo. Non importa “vincere le battaglie”, importa combattere con onore e lealtà. Vi portiamo nel cuore, e sappiamo che voi farete lo stesso: il ricordo è un modo bellissimo d’incontrarsi.”

L’augurio che facciamo a questi ragazzi e a tutti coloro che dalla quinta si ritroveranno a settembre nella scuola secondaria di primo grado è quello di continuare a crescere e mantenere sempre l’impegno nello studio. Perchè solo attraverso la cultura potranno essere uomini e donne liberi di fare le scelte nella propria vita, facendo tesoro dei valori della vita.

Ora è tempo di vacanza, per gli alunni e i docenti, dopo un periodo molto impegnativo di didattica a distanza, una vacanza mai come quest’anno veramente meritata, magari con la speranza di ritrovarsi insieme per ricordare i momenti belli trascorsi insieme.