Aqualand del Vasto, spiragli per la riapertura

Spiragli per la riapertura dell'Aqualand del Vasto.

La nota della direzione del parco di località Incoronata - La Società Aqualand del Vasto s.r.l., all’esito dell’incontro odierno, ringrazia i rappresentanti delle istituzioni regionali e locali per l’impegno e la vicinanza spesi nel provare ad individuare un percorso solutivo, che permetta di rivedere la scelta aziendale di non aprire il Parco acquatico nella stagione 2020.

Erano presenti il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore al Turismo Mauro Febbo, l’assessore all’ambiente Nicola Campitelli, i consiglieri regionali Manuele Marcovecchio, Sabrina Bocchino e Pietro Smargiassi, il Dirigente Regionale Germano De Santis, il Sindaco Francesco Menna, gli assessori comunali Carlo Della Penna, Luigi Marcello e Giuseppe Forte ed alcuni consiglieri comunali di maggioranza e minoranza.

I responsabili aziendali, nel corso dell’incontro, hanno mostrato ai presenti, le attuali condizioni del Parco e le maggiori criticità nella riapertura, principalmente dovute al rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, con loro ampia condivisione.

Alla luce dell’incontro e del dialogo con le istituzioni, l’amministrazione del Parco si rende disponibile a monitorare l’andamento della normativa emergenziale in fase di nuova approvazione e, qualora questa consenta di superare le criticità illustrate, nel pieno rispetto dei primari beni della salute pubblica e di ogni singolo utente, rivaluterà senza indugio la propria decisione.

In tale prospettiva è stata salutata con estremo favore la proposta dell’assessore Febbo e unanimemente condivisa dai presenti, di far pervenire proposte e osservazioni agli uffici Regionali preposti, da tradurre in possibili proposte normative da portare all’attenzione del Governo nazionale, il tutto in auspicabili tempi rapidi per poter rispettare le potenzialità della stagione.