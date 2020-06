Devozione per Sant'Antonio di Padova, un passeggino per la benedizione dei bambini

La devozione per Sant'Antonio di Padova - oggi 13 giugno la tradizionale festa religiosa - e l'aspetto particolare dell'intercessione per la protezione dei bambini al centro dell'intervento di Don Gianfranco Travaglini, parroco di San Giuseppe, parrocchia sotto la quale ricade quella di San Pietro in Sant'Antonio.

Anche in questo caso, come per altri appuntamenti religiosi, programma stravolto per la situazione Coronavirus e niente processione alla quale partecipavano tradizionalmente diverse famiglie, con bambini e passeggini al seguito.

Le funzioni religiose, dopo quella delle 8,15, sono in programma alle ore 10,30 e, nel pomeriggio, alle 17,30.

Di seguito il messaggio di Don Gianfranco Travaglini tramite il canale Facebook Misericordia Tv.