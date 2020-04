Venerdì Santo senza processioni a Vasto

Venerdì Santo dopo tanto tempo senza processioni a Vasto.

Le restrizioni legate all'emergenza Coronavirus condizionano gli appuntamenti religiosi tradizionali del periodo e, tra questi, spiccano proprio le processioni con i simboli della Passione e del Cristo Morto e della Madonna Addolorata di Vasto Centro e Vasto Marina.

Il vescovo della diocesi di Chieti-Vasto, mons. Bruno Forte, celebrerà alle ore 18 la Passione del Signore dal Seminario Regionale di Chieti, con trasmissione in diretta tv su Rete 8 (canale 11 del digitale terrestre e canali web dell'emittente regionale), mentre le celebrazioni nelle chiese di Vasto verranno trasmesse in diretta streaming sui portali web e le pagine Facebook delle varie parrocchie che si sono attrezzate per questo.