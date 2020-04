Visite (virtuali) ai Sepolcri, un 'tuffo nel passato'

Con la Messa in Coena Domini, in ricordo dell’Ultima Cena, inizia il Triduo pasquale , il momento liturgico più forte della Settimana Santa, che terminerà sabato sera con la Veglia Pasquale.

In questo periodo di pandemia dovuto al Coronavirus, inevitabilmente è cambiata anche l'agenda delle celebrazioni liturgiche.

Mons. Bruno Forte, arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto, ha celebrato la Messa in Coena Domini alle ore 18, in diretta televisiva su Rete 8 (canale 11 del digitale terrestre), mentre le celebrazioni nelle chiese di Vasto sono state trasmesse in diretta streaming sulle pagine web e Facebook delle varie parrocchie.

Momento centrale della liturgia sarà la lettura del Vangelo in cui si ricorderà l’istituzione dell’eucarestia e il ricordo della lavanda dei piedi per rinnovare la memoria di quell'atto di umiltà con cui Gesù li lavò agli apostoli.

In mancanza della tradizionale visita agli Altari della reposizione, i cosiddetti"Sepolcri" (li Seppileche), abbiamo voluto recuperare le foto storiche degli ultimi anni, per ricordare questa bella e sentita tradizione.