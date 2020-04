Coronavirus, guarita paziente 82enne ricoverata a Vasto

Una buona notizia arriva dall'ospedale di Vasto, dove dall'unità operativa di Malattie infettive è stata dimessa una donna di 82 anni contagiata in Ortopedia a Lanciano, dove aveva subito un intervento chirurgico.

"Era arrivata da noi in barella - mette in evidenza la responsabile Maria Pina Sciotti - ma piano piano ha recuperato e, sotto il profilo ortopedico, ha cominciato a riacquistare anche la mobilità. E' andata via, sottobraccio a un nipote, camminando appoggiata a un bastone".

La donna, di origine straniera, avendo difficoltà con l'italiano, ha cercato a suo modo di esprimere gratitudine agli operatori: li ha salutati dicendo "Viva l'Italia!”. Il messaggio è arrivato.