Compit… In Biblioteca a Cupello

Con la riapertura delle scuole e l’inizio di un nuovo anno scolastico, riparte anche il Servizio doposcuola gratuito presso la Biblioteca Comunale di Cupello.

È la stessa Biblioteca a darne notizia con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook qualche giorno fa (e ribadito ieri con l’augurio per la ripresa delle lezioni) in previsione di “un anno scolastico spaziale…”: "Siamo lieti di comunicare che da lunedì 3 ottobre sarà nuovamente attivo presso la nostra biblioteca il servizio doposcuola per gli alunni di scuola primaria e scuola secondaria di I grado.”.

Dal momento che i posti disponibili sono limitati, è richiesta la prenotazione e l’iscrizione recandosi in Biblioteca - dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 19 - dove i referenti Marianna Forgione e Pietro La Torriera provvederanno a fornire tutte le informazioni necessarie e la modulistica da compilare.