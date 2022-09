Verso il voto, in Abruzzo si sfidano sedici liste

La campagna elettorale è al rush finale, il 25 settembre è ormai imminente. L’altissimo numero di indecisi e possibili astensioni, rilevato dagli ultimi sondaggi, testimoniano che è ancora alta la confusione e l’incertezza sul quadro elettorale.

In Abruzzo sulle schede elettorali saranno presenti sedici liste. Molti nomi sono cambiati e il panorama generale è radicalmente mutato rispetto al 2018 ma casualità vuole che il numero delle liste è lo stesso.

Questo l’elenco completo di partiti e coalizioni.

Camera dei Deputati

- Coalizione di centrosinistra: Partito democratico-Italia democratica e progressista-Articolo 1-Psi-Demos; Alleanza Verdi e Sinistra Italiana; Impegno civico Luigi Di Maio-Centro democratico, + Europa

- Sud chiama Nord

- Azione Calenda-Italia Viva

- Coalizione di centrodestra: Forza Italia; Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni; Lega per Salvini premier; Noi moderati/Noi con l'Italia Maurizio Lupi-Italia al centro con Toti-Coraggio Italia Brugnaro-Udc

- Unione popolare con De Magistris-Rifondazione Comunista-Potere al Popolo

- Vita

- Italexit per l'Italia

- Alternativa per l'Italia no Green pass

- Movimento 5 Stelle

- Italia sovrana e popolare



Senato della Repubblica

- Coalizione di centrosinistra: Impegno civico Di Maio-Centro democratico; Alleanza Verdi e Sinistra Italiana; Partito democratico-Italia democratica e progressista; +Europa

- Movimento 5 Stelle

- Italia sovrana e popolare

- Italexit per l'Italia

- Unione popolare con De Magistris

- Alternativa per l'Italia

- Coalizione di centrodestra: Forza Italia; Noi moderati/Noi con l'Italia Maurizio Lupi-Italia al centro con Toti-Coraggio Italia Brugnaro-Udc; Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni; Lega per Salvini premier

- Azione Calenda-Italia Viva

- Vita

I maggiori leader e i loro partiti di riferimento sono conosciuti e presenti ogni giorno sui media. Ma la panoramica completa sull’offerta politica che troveremo sulle schede per il rinnovo dei membri di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica non è del tutto chiara. Sud chiama Nord fa riferimento all’ex sindaco di Messina Cateno De Luca, candidato alla carica di Presidente della Regione Sicilia nella consultazione elettorale che si terrà contemporaneamente alle politiche. Unione Popolare è la lista elettorale nata intorno all’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris in cui sono confluiti anche Potere al Popolo, presente autonomamente alle elezioni del 2018, e Rifondazione Comunista il cui segretario nazionale è l’ex deputato, consigliere regionale e consigliere comunale pescarese Maurizio Acerbo. Vita è la lista che fa capo alla parlamentare uscente ex Movimento 5 Stelle Sara Cunial. Italexit per l’Italia è la lista che fa riferimento al parlamentare uscente ex Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone, ex direttore di La Padania, giornalista di Libero e conduttore televisivo a La7 e in Rai. Alternativa per l’Italia fa capo all’ex leader di Casa Pound Simone Di Stefano e il leader del Popolo della Famiglia ed ex parlamentare Mario Adinolfi. Italia Sovrana e Popolare è una lista elettorale in cui sono confluiti vari movimenti, alcuni dei leader sono l’ex parlamentare Marco Rizzo (Partito Comunista), l’ex magistrato Antonio Ingroia (Azione Civile), l’avezzanese Stefano D’Andrea (Riconquistare l’Italia) e Francesco Toscano (giornalista, Ancora Italia). Per tutte queste liste la sfida sarà la possibilità di superare la soglia minima del 3%, chi ottiene un numero inferiore di voti non eleggerà nessun rappresentante.